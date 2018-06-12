أحمد موسى يكشف طريقة جديدة لمتابعة كأس العالم بصورة HD.. فيديو

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن خبر سار للجمهور المصرى بخصوص مباريات كأس العالم، وقال إن المباريات ستذاع على التليفزيون الأرضي بدءًا من يوم الخميس المقبل.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك قطعة يتم وضعها فى التليفزيون من الخلف وتظهر الصورة بجودة عالمية.



وأشار موسى إلى أن المواطن لا يحتاج فى هذه الحالة إلى دش ولكن يقوم بتركيب هذه القطعة وتظهر الصورة HD، وقام موسى بعرض صورة القطعة التى سيحصل من خلالها المواطن على مشاهدة مباريات كأس العالم.



وكشف موسي أن هذه القطعة موجودة فى المحلات الكهربائية ولن يتجاوز سعرها عن 35 جنيهًا.

