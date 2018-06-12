ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سامح عاشور منتقدا فتح وحماس: الانقسام أضر بالقضية الفلسطينية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:51 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن تاريخ المحاماة لا يتجزأ عن التاريخ الوطني المصري، لأن رموز المحامين كانوا قادة الحركة الوطنية للدفاع عن استقلال الوطن من الاحتلال.

وأضاف "عاشور" خلال كلمته على هامش حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين بالمعادي، أن هناك ثوابت لدى النقابة، تمثل في أن مصر هي قلب الأمة العربية، والقائد الحقيقي والفعلي لها، وما يجري الآن من محاولات لتحجيم دورها وإرهابها يهدف لتمرير مشروع القرن الذي ينص سرقة فلسطين بالكامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد قائلا: "موقف النقابة أن من يمتلك القوة سيحدد قواعد اللعبة، والتفاوض وحدة بالقضية الفلسطينية غير كاف، والفلسطينيين فشلوا في إدارة القضية، فمن يقاوم لا يفاوض ومن يفاوض لا يقاوم، ففتح و حماس أضاعوا القضية الفلسطينية, والطرفين لم يفعلوا شيء لها، نتيجة التخوين والانقسام بينهم".

وتساءل: "كيف لم يفكر حكام العرب على الحصول على سلاح نووي في ظل امتلاك إسرائيل له، كما أن الخلافات بين الأنظمة العربية أثرت على الوضع بالمنطقة وبالتأكيد على القضية الفلسطينية، فلنرى رئيس كوريا الشمالية الذي نصفه بالجنون وقد يكون أعقل منا، أمتلك السلاح النووي وأجبر أمريكا على التفاوض معه".

وأردف "عاشور": " ليس لدينا القدرة على تحرير فلسطين الآن، ولكن يجب أن نربي أبنائنا على أن إسرائيل هي العدو وأن فلسطين محتلة وسنستردها يوما ما، ومن يستشهدون الآن في غزة يقدمون نموذجا للصلابة ويوصلون رسالة للعالم أجمع أن الفلسطينيين والعرب بشكل عام لن ينسوا القضية يوما".

وفي سياق آخر، قال نقيب المحامين: "إيران إذا اعتدت على أي دولة عربية فبالتأكيد نحن ضدها وسنقف بجانب أشقائنا، ولكن لن نرضى تحت أي ظرف بأي عدوان إسرائيلي على إيران".

ترشيحاتنا

متحدث البرلمان يكشف حقيقة سفر النواب لروسيا على نفقة المجلس ‏

السيسي: الله حفظ مصر مرتين.. فيديو

النهار تتهم ريهام سعيد باقتحام الاستوديو.. والمذيعة: منعوني من الدخول

شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لمسيرة مدرب الأهلي الجديد.. فيديو

الدولة تنتصر لحرية الإبداع وتقرر عرض فيلم كارما في موعده المحدد

شوبير يكشف أسماء 3 مرشحين لتدريب حراس مرمى الأهلى.. فيديو

وزارة الدفاع السعودية تعلن موعد التقديم للعمل بالوحدات التعليمية.. صورة

الرئيس: كل من لديه بطاقة تموينية يحصل على 3 جنيهات دعم خبز.. فيديو

مفاجأة .. حميد أحداد يعود إلى المغرب دون التوقيع للزمالك

السيسي: مصر تقدم أرخص تكلفة للطاقة على مستوى العالم .. فيديو

الرئيس السيسي: معاشات عام 2023 ستتجاوز 300 مليار جنيه

شاهد.. محمد صلاح يواصل تدريباته منفردا في روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر.. صور

فيديو

بسمة وهبة لمنى عبدالغني: صغرتي بعد الطلاق..والأخيرة ترد .. فيديو
شاهد.. منى عبدالغني تبكي على الهواء
منى عبدالغني تروي موقفا محرجا تعرضت له أمام مبارك.. فيديو
منى عبدالغني: دخلت مجال الفن بـ الواسطة.. فيديو
منى عبدالغني تكشف الشرط الذي وضعته لحضور زفاف ابنتها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟