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منى عبدالغني: دخلت مجال الفن بـ الواسطة.. فيديو

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:43 م
منى عبد الغني
منى عبد الغني
هاني حسين
قالت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، إنها دخلت مجال الفن بـ"الوسطة" عن طريق عمار الشريعي، معقبة: "ده أحلى واسطة، وكانت فرصة عظيمة".

وأضافت "عبدالغني"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أنها تعرفت عليه من خلال الدراسة؛ لأنها كات طالبة في معهد الموسيقى العربية.

وأكدت أن الدراسة والموهبة هما أساس دخولها عالم الفن، وأن عمار الشريعي كان "واسطة خير".

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