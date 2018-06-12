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منى عبدالغني تروي موقفا محرجا تعرضت له أمام مبارك.. فيديو

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:48 م
منى عبد الغني
منى عبد الغني
عبد الخالق صلاح
روّت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، موقفًا مُحرجًا تعرضت له أمام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلة: "لم أتذكر كلمات الأغنية التي كنت أغنيها في حفل أكتوبر أمام الرئيس مبارك".

وأوضحت "عبدالغني"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أنها كانت تغني أغنية «جريد النخل العالي»، ولكنها لم تستكمل بروفات الأغنية واعتمدت أنها حفظتها مما أدى إلى نسيانها للكلمات.

وتابعت: "كانت أول وآخر مرة أعمل الحركة دي، مدحت صالح كان جنبي ولحقني وغششني، ربنا يستره".

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