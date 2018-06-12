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رياضة

فيديو.. محمد صلاح يؤدي تدريباته منفردا في روسيا

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:47 م
صدى البلد
واصل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تدريباته التأهيلية استعدادًا لمواجهة مصر وأوروجواي في كأس العالم 2018.

وأدى محمد صلاح تدريبًا منفردًا في مران الفراعنة عصر اليوم في مدينة جروزني الروسية وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل برنامجه التأهيلي لعلاج إصابة كتفه التي تعرض لها بنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب أوروجواي يوم الجمعة المقبلة في أولى مواجهات دور المجموعات بكأس العالم.

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