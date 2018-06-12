شاهد.. منى عبدالغني تبكي على الهواء

بكت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، على الهواء، عند حديثها عن زواج ابنتها"ريم"، قائلة: "مش بنتي دي صاحبتي وحبيبتي إللي بأخذ رأيها في كل حاجة".



وأوضحت "عبدالغني"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أنهما تربطهما علاقة قوية جدًا ومختلفة عن أم وابنتها، وأنها افتقدتها جدًا بعد زواجها.



وأضافت أنها كتبت أغنية حفل زفاف نجلتها، متابعة: "بتكسف أكلم بنتي بعد ما اتجوزت؛ لأنها أصبح لها خصوصية".



