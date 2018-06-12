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أحمد موسى يقدم التحية لشعب الكويت لدعم منتخبنا في المونديال.. فيديو

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:49 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى دولة الكويت الشقيقة لعمل أغنية لمنتخب مصر الوطني بمناسبة مشاركته في مونديال كأس العالم.

وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي » المذاع على فضائية « صدى البلد »؛ أن وزير الشباب والرياضة الكويتي أرسل الأغنية رسميا إلى وزير الشباب والرياضة المصري، مقدما التحية إلى صباح الأحمد الجابر المبارك أمير دولة الكويت.

وعرض موسى جزءا من الأغنية التي أهداها الشعب الكويتي لمنتخب مصر والتي تحمل كلمات « لو تسألنا نشجع مين .. الكويتيين مصريين .. طبعا احنا نشجع مصر .. تحيا مصر ».

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