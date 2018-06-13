بشهادة «HSBC».. الإصلاحات الاقتصادية تفتح آفاقًا جديدة للتجارة المصرية ويؤكد: انخفاض سعر صرف الجنيه ساهم في تقليص العجز التجاري

فى تقرير الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادى لبنك "HSBC ":

ارتفاع طلب التمويل التجاري بمصر أعلى من المتوسط العالمي

بوادر تنم عن انتعاش قطاع السياحة صاحب النصيب الأكبر فى تجارة الخدمات

قرارات الحكومة المصرية جددت اهتمامنا بمصر

طفرة متوقعة فى صادرات الوقود بعد اكتشافات حقل "ظهر" و"أتول"

62 % من الشركات المصرية تتوقع زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام القادم

قطاع الزراعة في مصر لا يدخل ضمن الأولويات الرئيسية لاستراتيجية نمو الصادرات

المنطقة العربية ستظل سوقًا رئيسية للصادرات المصرية والسعودية فى المقدمة





حدّد بنك "HSBC" عددًا من المحاور والنقاط الإيجابية التى تثبت على تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مقدمتها انعكاس ذلك على تحسين آفاق التجارة سواء فى المدى القصير أو الطويل.





وقال تقرير نشر بنك "HSBC" على موقعه الإليكترونى فى منتصف شهر مايو الحالى عن الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر على تجارتها مع العالم الخارجى، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف الذى زاد من تفاؤل الشركات المصرية.





أوضح التقرير وجود تفاؤل بشأن نمو التجارة مدعومًا بارتفاع الطلب من قبل شركاء التجارة الرئيسيين فى الشرق الأوسط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجى الكبرى، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.





توقع التقرير حفاظ دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مكانتهم البارزة كأهم شركاء مصر التجاريين، ومن ناحية أخرى ستكتسب الروابط التجارية مع الاقتصادات الآسيوية أهمية متزايدة.





وقال التقرير إن انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى خلال العام الماضى ساهم فى تقليص العجز التجارى، نتيجة لتحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها.. غير أن الطلب على الواردات لم يتأثر بصورة ملحوظة، نظرًا لاعتماد مصر الكبير عليها. وأضاف أن هناك بوادر تنم عن انتعاش قطاع السياحة الذى يسهم بالنصيب الأكبر فى تجارة الخدمات بمصر، متوقعًا استمرار هذا التحسن ما لم تدهور البيئة السياسية والأمنية.





وأبقى التقرير على النظرة المتفائلة تجاه تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر واستثمارات البنية التحتية، على خلفية إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، استنادًا إلى كليهما من شأنه دعم التجارة سواء فى المدى المتوسط أو الطويل.





وأشار إلى ارتفاع الطلب على الصادرات المصرية خلال الأرباع الأخيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، واقترانها بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، حيث ساهم كلاهما فى تعزيز الثقة فى بيئة الأعمال. وتظهر نتائج المسح الذى أجراه بنك "HSBC" أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين متفائلون بشأن الآفاق التجارية فى عام 2018.





وبحسب التقرير، من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، التى تم إطلاقها فى مارس 2017، فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمى بالخدمات المقدمة من جانبها.





وحدد التقرير مجموعة من التوقعات فى المدى القصير أهمها توقع غالبية الشركات المصرية ارتفاع الطلب على تمويل التجارة خلال الاثنى عشر شهرًا القادمة (70% من المشاركين فى المسح، أى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 62%).. كما تتوقع 61% من هذه الشركات تيسير النفاذ إلى التمويل خلال العام المقبل بعد قيام البنك المركزى المصرى بإلغاء آخر القيود المفروضة على النقد الأجنبى فى نوفمبر 2017، حيث أدت هذه الخطوة إلى تخفيف مخاطر عجز الشركات الأجنبية عن ترحيل أرباحها إلى الخارج.. ولكن مازالت هناك بعض العوائق التى تحد من تمويل التجارة.





تمويل التجارة





وعلى مستوى التوقعات الخاصة باحتياجات تمويل التجارة بمصر وفرص النفاذ إليه على مدار الأشهر الإثنى عشر القادمة ، أشار التقرير إلى انه رغم استقرار قيمة العملة على مدار عام تقريبًا، فاحتمال تذبذب قيمتها مازال قائمًا، الأمر الذى قد يثير القلق فى بعض الأحيان .





ولفت إلى أن 62٪ من الشركات المصرية تتوقع زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام القادم، مع استمرار قطاع السياحة وخدمات النقل كمساهمين رئيسيين لنموها، حيث بلغ إجمالى مساهمتها فى عام 2016 حوالى 80٪ من إجمالى صادرات الخدمات. فقد ارتفع عدد الوافدين بما يزيد عن 54٪ خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالسنة السابقة، إلا أنه ما زال أقل من نظيره فى عام 2015.





ونبه إلى حدوث زيادة فى أعداد السائحين الصينيين إلى المنتجعات المصرية رغم توقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكى فى الصين على مدار العامين المقبلين. وهذا وقد ذكر التقرير أن أبرز المخاطر التى قد تهدد تعافى القطاع مردها إلى الأوضاع الأمنية.





كما توقع تقرير البنك توقع التقرير زيادة حجم التجارة فى قناة السويس مدفوعًا بنمو التجارة العالمية.





وبالنسبة لتطورات السياسة التجارية أوضح تقرير البنك تواصل مصر التركيز على علاقاتها الثنائية القائمة، حيث إنها لم توقع على أية اتفاقيات تجارية هامة خلال العام الماضى.





وأضاف أن المملكة المتحدة تعد أكبر مستثمر فى مصر، غير أن غالبية الشركات المصرية لا تخشى حدوث أية تداعيات سلبية من جراء التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبى وفقا لنتائج المسح.





وشدد على ان الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبى تحظى بأهمية كبيرة، ويتعين على مصر الاستفادة من تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى. فالمحادثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة"Deep and Comprehensive Free Trade Agreement" ستعمل على تعزيز فرص التجارة أمام قطاع الأعمال، بما فى ذلك المشروعات المشتركة.





عوائد الصادرات

وتوقع بنك "HSBC"، أن يساهم ارتفاع الإنتاج البترولي والنفطي من حقل ظهر والمشروعات الأخرى مثل "أتول" و"غرب الدلتا"، في زيادة الأهمية النسبية لصادرات الوقود سواء بالنسبة لمساهمتها فى عوائد الصادرات أو فى نموها.





ونوه تقرير نقله البنك المركزي المصري عن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن بنك "HSBC"، بارتفاع مساهمة هذه الصناعات- مضافًا إليها مساهمة صادرات السلع الزراعية والكيمياويات التى تحتل مكانة بارزة فى هيكل الصادرات الحالى - إلى نحو 45٪ من النمو المتوقع للصادرات خلال الفترة 2017 -2020.





وأوضح التقرير، أن قطاع الزراعة في مصر لا يدخل ضمن الأولويات الرئيسية لاستراتيجية نمو الصادرات التى تتبناها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، ولكنه يتوقع أن تزداد أهميته؛ نظرًا لأنه أحد أهم القطاعات التى تسهم فى خلق فرص العمل بالاقتصاد، متوقعًا أن يتحول هذا القطاع إلى ثانى أكبر محفز لنمو الصادرات، بحيث تصل نسبة مساهمته في إجمالى الزيادة المتوقعة بها خلال الفترة 2021 - 3030 إلى 15%.





طلب على التمويل

كما توقع بنك "HSBC"، ارتفاع الطلب على التمويل التجاري على مدى سنة مقبلة بالنسبة لمعظم الشركات المصرية بنسبة تصل لـ70% بأعلي من المتوسط العالمي البالغ 62%، بالإضافة إلى تيسير النفاذ للتمويل بنسبة 61% بعد إجراءات البنك المركزي في نوفمبر الماضي بإلغاء القيود المفروضة على النقد الأجنبي.





وأضاف البنك المركزي عبر تقرير صادر عن بنك "HSBC"، أن إلغاء قيود النقد الأجنبي ساهم في تخفيف مخاطر عجز الشركات الأجنبية عن ترحيل أرباحها إلى الخارج، ولكن مازالت هناك بعض العوائق التي تحد من تمويل التجارة.





وأوضح التقرير أنه رغم استقرار قيمة العملة على مدار عام تقريبًا، فاحتمال تذبذب قيمتها مازال قائمًا، الأمر الذى قد يثير القلق فى بعض الأحيان، متوقعًا زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام القادم، مع استمرار قطاع السياحة وخدمات النقل كمساهمين رئيسيين لنموها، حيث بلغ إجمالى مساهمتهما فى عام 2016 حوالى 80٪ من إجمالي صادرات الخدمات.





وارتفع عدد الوافدين بما يزيد على 54٪ خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالسنة السابقة، إلا أنه ما زال أقل من نظيره فى عام 2015، كما تزايدت أعداد السائحين الصينيين إلى المنتجعات المصرية رغم توقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الصين على مدار العامين المقبلين.





وتوقع التقرير زيادة حجم التجارة فى قناة السويس مدفوعًا بنمو التجارة العالمية.





قطاع الطاقة :

وأكد بنك "HSBC"، أن أجندة الإصلاح الاقتصادى جددت الاهتمام بمصر خاصة في قطاع الطاقة، متوقعًا أن تظل صادرات السلع الأولية، كالمنتجات البترولية والزراعية، هي المصدر الرئيسي للصادرات سواء فيما يتعلق بعوائدها أو نموها، مشيرًا إلى أن التجارة ستتحول فيما بعد إلى المنتجات ذات القيمة المضافة.





وأضاف تقرير نقله البنك المركزي المصري عن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن بنك "HSBC"، أنه من المتوقع على المدى الطويل مساهمة قطاعي النقل والسياحة بالنصيب الأكبر من تجارة الخدمات، لكن النمو الأسرع سيكون من جانب خدمات الأعمال.





وتوقع التقرير أن تظل المنطقة العربية سوقًا رئيسية للصادرات المصرية (تمثل إيرادات الصادرات إلى الدول العربية فى الوقت الحالى حوالى 31% من الإجمالى)، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستسهم الأخيرة وحدها بنحو 10% من الزيادة المتوقعة فى إجمالى الصادرات السلعية خلال الفترة 2017 - 2030.



