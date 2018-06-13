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أخبار البلد

عاشور يوضح تفاصيل إنشاء "المحامين" لـ 3 مستشفيات ومول تجاري

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:19 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
انتقد سامح عاشور نقيب المحامين، هجوم البعض على فكرة إنشاء النقابة لـ 3 مستشفيات ومول تجاري، بمستوى عالمي، متهكما: "يذكرني ذلك بحكاية جحا المعروفة لدى الجميع، فغالبية المهاجمين كانوا يطالبون دائما لبناء النقابة لمستشفى".

وأوضح "عاشور" خلال كلمته على هامش حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين بالمعادي: "عرض علينا تمويل أجنبي من شركة تشيكية لبناء 4 مستشفيات استثمارية بأحدث النظم العالمية بتكلفة 160 مليون يورو، فطالبنا بجعلها 3 مستشفيات ومول تجاري، مقابل فائدة 1.4 %، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، على أن يسدد القرض على 20 عاما".

وأضاف: "لن تكون أموال النقابة وممتلكاتها رهنا للقرض أو ضامنا له، بل المشروع ذاته هو الضامن"، مشيرا: "خاطبنا وزارة الانتاج الحربي لدراسة المشروع ومدى جدواه من الناحية الاستثمارية من خلال شركاتها المتخصصة في مجال الهندسة والبناء والإنشاءات، فجاء الرد بالموافقة على المشروع، على أن تعد هيئة مكتب النقابة، بالتعاون مع الوزارة والشركة التشيكية عقد المشروع".

ونوه: "المستشفيات ستدار بنظام استثماري بحت من قبل الشركة التشيكية، على أن تسدد الأرباح لأقساط القرض، وما يتبقى يدعم به علاج المحامين".

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