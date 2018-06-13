تطور مباحثات سد النهضة.. استكمال الاجتماع التساعى لمصر والسودان وإثيوبيا قبل نهاية يونيو.. ونواب البرلمان: انفراجة مرتقبة تنتظر الملف.. ونتمنى انعكاس تصريحات أبي أحمد على نتائج المفاوضات

وكيل إفريقية البرلمان: انفراجة مرتقبة في ملف سد النهضة

آمنة نصير: أتمنى انعكاس تصريحات أبى أحمد على مفاوضات سد النهضة

نائب: مفاوضات سد النهضة يجب أن تعمل على تحقيق التكامل

ألقت زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، بظلالها على الساحة ونحن على أعتاب الاجتماع التساعى الثالث بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذى من المقرر عقده فى 18/19 يونيو الجاري، حيث ربط الكثير حول أهمية الزيارة وانعكاسها على المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، خاصة، بعد قسم أبى أحمد بحرص بلاده على حصة مصر من مياه النيل وعدم مساسها.وفى هذا السياق، أكد عدد من أعضاء البرلمان على أن انفراجة مقتربة تنتظر أزمة سد النهضة، وهو ما استشعروه من كلام رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته إلى مصر، فضلًا عن موقف مصر وحقها التاريخ، مما يجعل موقفها قوى فى أى اجتماع وأى مباحثات.بدايةً، قال النائب رزق جالي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، إنه يتوقع أن تصل مفاوضات الاجتماع التساعي الثالث، بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى تطورات كبيرة لحل أزمة سد النهضة، خاصة وأن العلاقات بين الدول الثلاث فى طريقها إلى تحسن كبير غير مسبوق منذ بداية الأزمة، ويعزز هذا زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبى أحمد.وأوضح "جالى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أنه يتوقع أن تنتهى المباحثات بين الأطراف بإشراف الدول الثلاث على سد النهضة، بالإضافة إلى وجود إدارة مشتركة فيما يخص حصص المياه لكل دولة، مشيرًا إلى أن آليات الإدارة ستوضع من المسؤولين بما لا يضر بمصلحة أى دولة.وأكد وكيل إفريقية البرلمان على أن سد النهضة يمثل حياة أو موت بالنسبة للمصريين، وسيلحق بمصر الكثير من المخاطر والأزمات، ما لم تكن هناك حلول وسطية بين الدول الثلاث_مصر وإثيوبيا والسودان_.ولفت النائب إلى أن مصر تربطها علاقات وطيدة على مر العصور مع الخرطوم وأديس أبابا، وهو شئ تحرص مصر على ترسيخه، وتعزز منه الاجتماعات بين هذه الدول، مضيفًا بأن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة، أبى أحمد، أكدت علي هذه الصداقة، وسيكون لها دور فى انفراجة لأزمة سد النهضة.من جانبها، قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها لمست نبرة صدق وحرص من جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، فى الحفاظ على حق مصر وحصتها السنوية فى مياه النيل، حينما أكد أنها لو لم تزد، فلن تقل بالتأكيد، معربة عن أملها فى أن يكون لهذا الكلام صدى على أرض الواقع، فضلًا عن أن يكون له أثر إيجابي فى الاجتماع التساعي الثالث.وأضافت "نصير" لـ "صدى البلد" أن أكبر المكاسب التى تسعى إليها مصر خلال المفاوضات القادمة، هو حرص مصر ودفاعها بشدة عن كل نقطة ماء لها، لافتة إلى أنه حق تاريخي وهبه الله لكل دول حوض النيل، وليس لدولة دون أخرى، الأمر الذى يحتم علينا عدم التفريط حتى فى كوب ماء مخصص لنا.ولفتت عضو خارجية البرلمان إلى أن "جميع القانون الدولي يثبت لمصر حقها فى مياه النيل، والاتفاقيات الدولية كذلك، وهو ما يجعل موقفنا قويا فى جميع الاجتماعات".وعبرت النائبة عن أملها فى أن يكون للمفاوضات التى تتم مصداقية وتطبيق عملي، ولا تكون كلاما معسولا لتهدئة الأجواء، ثم العودة والعمل بعكس التصريحات والاتفاقيات.وأخيرًا، قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، إن هناك حالة إيجابية من التواصل تمت مؤخرًا بين الجانب المصري والإثيوبي، بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ، أبى أحمد، لمصر، معربًا عن أمله فى تفعيل هذا التواصل والتقارب فى وجهات النظر على الأرض أرض الواقع، لتحقيق المصالح المشتركة، دون ضرر لأى طرف من الأطراف.وأشار "أبو الخير فى تصريحات خاصة، إلى أن الاجتماع التساعى القادم بين مصر والسودان وإثيوبيا يجب أن يرتكز على تحقيق التكامل بين الأطراف الثلاثة، تقريب وجهات النظر والبعد عن الخلافات، مما يعزز من فرص نجاح المفاوضات.ولفت وكيل إفريقية البرلمان إلى أن قسم وحرص رئيس الوزراء الإثيوبي على الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، يشير إلى تقدم كبير نحو حل الأزمة، بالإضافة إلى العمل على تعميق العلاقة من قبل مصر وإثيوبيا بعد إعلان السيسي عن توصله لإتفاق لتأسيس منطقة صناعية مصرية فى مصر.