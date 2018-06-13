مبروك عطية: اختلاف الفقهاء رحمة والرجوع للأصول ضرورة

قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، إن اختلاف الفقهاء رحمة مع ضرورة الرجوع للأصول الفقهية من مصادرها العلمية والدينية الصحيحة والرجوع إلى علماء الدين الحقيقيين بما تعلموه من أصول بحث وفقه ضرورة الالتزام بمبادئ الدين وفهم شرعه من خلال علماء متخصصين وليس ممن يدعى علمه بالدين مما يسيء إلى الدين بخطاب متشدد يدعو إلى النفور لعدم دراسته وتخصصه وعدم فهمه ووعيه بعلم الدين وشرعه مطالبا بدور اكبر لرجال الأوقاف والأزهر مع تعظيم أهمية ذلك الدور لنشر الوعي الديني الصحيح.



جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته محافظة مطروح، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية من مشايخ الأزهر والأوقاف والدعوة السلفية وممثلى الشباب والمرأة وعدد كبير من أهالى المحافظة، بمناسبة شهر رمضان .



فيما أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ترحيبه بضيف مطروح ، وما أثرى به اللقاء من أفكار وخواطر إيمانية و دينية عظيمة داعيا إلى أن ينتفع بها كافة الحاضرون من أهالى المحافظة ، مشيدا بما يبذل من أجل تجديد الخطاب الديني والتأكيد على وسطية وسماحة الدين الإسلامى من خلال كبار مشايخ وعلماء الدين بالأزهر والأوقاف ، وعلى وعى وثقافة أبناء مطروح كنسيج وطنى واحد مع حرصهم وحسهم الوطني الذي يتبنى دائما من خلال الحكمة والموعظة الحسنة الدعوة إلى التسامح والبناء من أجل الوطن.

