ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مبروك عطية: اختلاف الفقهاء رحمة والرجوع للأصول ضرورة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:47 ص
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر
نور محمود
قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، إن اختلاف الفقهاء رحمة مع ضرورة الرجوع للأصول الفقهية من مصادرها العلمية والدينية الصحيحة والرجوع إلى علماء الدين الحقيقيين بما تعلموه من أصول بحث وفقه ضرورة الالتزام بمبادئ الدين وفهم شرعه من خلال علماء متخصصين وليس ممن يدعى علمه بالدين مما يسيء إلى الدين بخطاب متشدد يدعو إلى النفور لعدم دراسته وتخصصه وعدم فهمه ووعيه بعلم الدين وشرعه مطالبا بدور اكبر لرجال الأوقاف والأزهر مع تعظيم أهمية ذلك الدور لنشر الوعي الديني الصحيح.

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته محافظة مطروح، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية من مشايخ الأزهر والأوقاف والدعوة السلفية وممثلى الشباب والمرأة وعدد كبير من أهالى المحافظة، بمناسبة شهر رمضان .

فيما أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ترحيبه بضيف مطروح ، وما أثرى به اللقاء من أفكار وخواطر إيمانية و دينية عظيمة داعيا إلى أن ينتفع بها كافة الحاضرون من أهالى المحافظة ، مشيدا بما يبذل من أجل تجديد الخطاب الديني والتأكيد على وسطية وسماحة الدين الإسلامى من خلال كبار مشايخ وعلماء الدين بالأزهر والأوقاف ، وعلى وعى وثقافة أبناء مطروح كنسيج وطنى واحد مع حرصهم وحسهم الوطني الذي يتبنى دائما من خلال الحكمة والموعظة الحسنة الدعوة إلى التسامح والبناء من أجل الوطن.
مبروك عطية: اختلاف الفقهاء رحمة والرجوع للأصول ضرورة
مبروك عطية: اختلاف الفقهاء رحمة والرجوع للأصول ضرورة
مبروك عطية: اختلاف الفقهاء رحمة والرجوع للأصول ضرورة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: الدولة تقدم 1000 جنيه دعما شهريا لكل أسرة

بث مباشر.. حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي

"تقليدي.. غالي.. مسروق".. اشتعال أزمة لوجو المتحف المصري الكبير.. معارضون ينتقدون التصميم.. ووزيري ينفي التفوه بألفاظ غير لائقة

السيسي: لن أترك فرصة لأحد أن يجاملني

سموحة يشعل صراع الأهلي والزمالك على لاعبة الصيد

أحمد موسى يكشف طريقة جديدة لمتابعة كأس العالم بصورة HD.. فيديو

فينيكس الأمريكي: كارتيرون يتولى قيادة أحد أكبر الأندية في العالم

طريقة بسيطة وفعالة لطرد الذباب من المنزل

عائلة سمية الخشاب ترفض الإفصاح عن حالتها عقب نقلها للعناية المركزة

السيسي: مصر تقدم أرخص تكلفة للطاقة على مستوى العالم .. فيديو

شاهد.. رد فعل غريب من امرأة اكتشفت خيانة زوجها في شفط دهون

الإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس.. و«الفلك»: الجمعة أول أيام عيد الفطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

فيديو

الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو
توفيق عكاشة: أقسمت بأنني سأعود ولو كنت على فراش الموت.. فيديو
توفيق عكاشة: من ينتقدني جاهل.. ورجعت للإعلام لهذا السبب.. فيديو
شاهد.. رد فعل غريب من امرأة اكتشفت خيانة زوجها في شفط دهون
تعرف على طريقة تشغيل التليفزيون الأرضى فى البيت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟