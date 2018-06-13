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رياضة

ولفرهامبتون يضم خيمينيز مهاجم المكسيك في كأس العالم على سبيل الإعارة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
رويترز
اعلن نادي ولفرهامبتون الصاعد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، انه ضم المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم في عقد اعارة لمدة موسم واحد من بنفيكا البرتغالي.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما اول صفقات نونو اسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية مع استعداده للمنافسة في دوري الاضواء لأول مرة منذ 2012.

ومن المقرر ان يلعب خيمنيز، الذي شارك في 62 مباراة دولية مع المكسيك، في كأس العالم. وستستهل المكسيك مشوارها في منافسات البطولة بلقاء المانيا حاملة اللقب يوم 17 يونيو حزيران الجاري.

واعلن النادي الانجليزي على موقعه على الانترنت "حسم ولفرهامبتون ضم راؤول خيمنيز مهاجم المكسيك وبنفيكا بانتظار وصول البطاقة الدولية وتصريح العمل".

وسجل خيمنيز ستة أهداف وارسل سبع تمريرات حاسمة في 33 مباراة مع بنفيكا في الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي.

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