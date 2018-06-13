ولفرهامبتون يضم خيمينيز مهاجم المكسيك في كأس العالم على سبيل الإعارة

اعلن نادي ولفرهامبتون الصاعد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، انه ضم المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم في عقد اعارة لمدة موسم واحد من بنفيكا البرتغالي.





ويعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما اول صفقات نونو اسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية مع استعداده للمنافسة في دوري الاضواء لأول مرة منذ 2012.





ومن المقرر ان يلعب خيمنيز، الذي شارك في 62 مباراة دولية مع المكسيك، في كأس العالم. وستستهل المكسيك مشوارها في منافسات البطولة بلقاء المانيا حاملة اللقب يوم 17 يونيو حزيران الجاري.





واعلن النادي الانجليزي على موقعه على الانترنت "حسم ولفرهامبتون ضم راؤول خيمنيز مهاجم المكسيك وبنفيكا بانتظار وصول البطاقة الدولية وتصريح العمل".



