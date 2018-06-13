ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2017 فى مجال الفنون

أعلن المجلس الأعلى للثقافة قائمة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام ٢٠١٧، أولًا جوائز الفنون؛ عدد الجوائز (٨)، والفائزين (٧)، والجوائز التي حجبت (١)، وبذلك فاز بالجائزة التشجيعية في الفنون الأسماء الآتية؛ في فرع الرسم والتصوير/ الدكتورة فاطمة عبدالرحمن عن العمل الفائز (رسم بالقلم الجاف والأقلام الخشبية الملونة وورق الذهب).



في فرع التصوير الجداري، الفنان/ محمد بنوي عن العمل الفائز (هوائي ٤)



(٣) في فرغ العزف على آلات النفخ الخشبي الدكتور وسام أمين عن العمل الفائز (كونشرتو ريتشارد شتراوس للآبوا والأوركسترا).



(٤) في فرع تصميم الرقصات (الأداء الحركي) المخرجة والمصممة ميريت ميشيل عن العمل الفائز (الجميع يتنصل من الولاعة الزرقاء).



في فرع الأداء المسرحي الممثلة/ إيمان إمام عن العمل الفائز (دور الزوجة بمسرحية القصة المزدوجة للدكتور بالمي.



في فرع الاحتفالات الشعبية بالموالد تم حجب الجائزة.



(في فرع البناء وخدمة المجتمع، مشروعات تصميم وتنمية المجتمعات فاز بالجاءزة مناصفة بين المهندس/ كريم إبراهيم، والمهندسة/ نيفين عقل عن العمل الفائز، مشروع (تطوير الفراغ العام والارتقاء بالبيئة بعزبة خير الله بالقاهرة).



وفي فرع الإنتاج السينمائي لفيلم روائي طويل المنتجة/ هالة لطفي عن العمل الفائز فيلم (الخروج للنهار).

