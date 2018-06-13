أول معرض تجاري تنظمه سيدات الأعمال في موريتانيا

نظم المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال في العاصمة نواكشوط، اليوم الثلاثاء، أول معرض تجاري لرواد الأعمال، بالتعاون مع شركات وطنية وأجنبية ودولية.

وأكدت وزارة التجارة الموريتانية أن الهدف من المعرض هو دعم التسويق واقتناء المنتجات المحلية عن قرب مما سيضفي عليها رونقا خاصا منبها إلى أن تنظيم هذا المعرض التجاري يشكل نقلة نوعية ومرحلة جديدة من التأسيس تلعب فيها الدولة دورا محوريا.

وصرحت فاطمة بنت الفيل، رئيسة المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال، أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والعمل على مؤشر النمو المتسارع للاقتصاد الموريتاني.

واعتبرت أن تنظيم المعرض التجاري الذي يضم مختلف الصناعات المحلية والأجنبية، يرمي إلى خلق إطار دولي ومحلي سعيا إلى تبادل الخبرات والرقي بالصناعة المحلية من خلال تقديم دعوات لعدة شركات أجنبية وأخرى من دول مغاربية.

وأضافت أن المعارض التجارية تعتبر أساس الانتعاش الاقتصادي واحد اهم الأبواب التسويقية في العالم، مشيدة بجهود جميع المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في إقامة هذا المعرض التجاري.

وقال مصدر رسمي أن المجلس يسعى من خلال تنظيم هذا المعرض إلى تنشيط القطاع التجاري وخلق فرص لتطوير الصناعة المحلية وربط رواد الأعمال المحليين بالدوليين، وإبراز التراث والصناعة التقليدية الموريتانية في مختلف مجالات الإنتاج.

ويتكون هذا المعرض التجاري الذي يستمر أسبوعا، من عدة أجنحة ذات مواد تجارية متنوعة، غذائية ومستلزمات منزلية ومواد للتجميل وفن الحجارة ومنتجات طبيعية.