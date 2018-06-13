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محافظات

ضبط ثلاجة حفظ ومصنعين بدون ترخيص بالبحيرة.. صور

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:27 ص
حملة مكبرة
حملة مكبرة
جمالات الدمنهورى
شنت إدارة تموين مركز دمنهور برئاسة المحاسب محمد عابدين حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق ومصانع بير السلم وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسفرت الحملة عن ضبط 250 صفيحة جبنة ثلاجة بإجمالي 5 أطنان و200 قرص جبنة رومي بإجمالي 2.5 طن مجهولة المصدر داخل أحد الثلاجات غير المرخصة وأثناء التفتيش بالثلاجة تم ضبط أيضا 3  صفيحة أجبان منتهية الصلاحية زنة  60  كجم وعليها علامات التلف وتغير الصفات الطبيعية. 

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع أعلاف غير مرخص وتم التحفظ بداخله علي 50 شيكارة أعلاف زنة الشيكارة  50  كجم بإجمالي 2.5  طن أعلاف ليس عليها أي تاريخ إنتاج أو صلاحية وضبط مصنع منظفات غير مرخص وتم التحفظ بداخله علي عدد  5  براميل صابون سائل مجهول المصدر وليس عليه أي بيانات إنتاج وصلاحية، زنة البرميل  60  كجم وكذلك كمية كبيرة من البودرة المستوردة مجهولة المصدر وكمية كبيرة من الروائح الصناعية المختلفة.
 
وأسفرت الحملة أيضا على  من ضبط مخبزى بلدى مدعم لعدم التزام أصحابها بمواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك مما يؤدى لعدم إحكام الرقابة عليهما ولعدم تمكن المواطنين من الحصول علي الخبز.. وتم التحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة وإرسال محاضر جنح أمن الدولة طوارئ للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط ثلاجة حفظ ومصنعين بدون ترخيص بالبحيرة.. صور
ضبط ثلاجة حفظ ومصنعين بدون ترخيص بالبحيرة.. صور
ضبط ثلاجة حفظ ومصنعين بدون ترخيص بالبحيرة.. صور
ضبط ثلاجة حفظ ومصنعين بدون ترخيص بالبحيرة.. صور
ضبط ثلاجة حفظ ومصنعين بدون ترخيص بالبحيرة.. صور
ضبط ثلاجة حفظ ومصنعين بدون ترخيص بالبحيرة.. صور
ضبط ثلاجة حفظ ومصنعين بدون ترخيص بالبحيرة.. صور

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