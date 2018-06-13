ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

روبرتو كارلوس: منتخب مصر متوازن وطريقة كوبر معه مثالية.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:28 ص
كارلوس
كارلوس
محمد رشاد
أشاد روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل الأسطوري وريال مدريد بأداء منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر قائلا: "رأيت فريقا قويا ومتوازن في الهجوم والدفاع".

وقال «كارلوس» فى تصريحاته لقناة «أون سبورت»: "عندما رأيت منتخب مصر فشاهدت فريقا قويا ومتوازن في الهجوم والدفاع، يجيد تنفيذ الهجمة المرتدة بتوازن شديد".

وبسؤاله عن رأيه في هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر خاصة أنه سبق والتقاه في المسابقات الأوروبية قال: "أي فريق يدربه كوبر يعتمد دائما على التمركز الجيد والهجمة المرتدة، كوبر كان كذلك دائما".

وعن أن الجمهور لا يحب تلك الطريقة دائما أجاب علق "مشكلة الجمهور هنا مع تلك الطريقة أنه يريد أن يهاجم فإن هاجم وخسر 1-0 فالمدرب يتحمل الخطأ وإن لم يهاجم وخسر أيضا سيتحمل الخطأ ما يفعله كوبر مع مصر طبيعي".

وتابع "كرة القدم الآن ليست عبارة عن عرض بل هي عبارة عن تنظيم جيد ومحاولة إحداث مشكلة في الخصم لتسجل ثم لتعود لتتمركز بشكل جيد وريال مدريد والبرازيل وألمانيا يفعلون ذلك، لكي تصبح بطلا يجب أن تكون مميزا في الدفاع".

ترشيحاتنا

مفاجأة.. قناة مفتوحة على النايل سات تبث كأس العالم مجانا

أحمد موسى: هناك سرية شديدة بشأن الحكومة الجديدة.. فيديو

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

الرئيس السيسي: الدولة تقدم 1000 جنيه دعما شهريا لكل أسرة

فينيكس الأمريكي: كارتيرون يتولى قيادة أحد أكبر الأندية في العالم

فيديو.. محمد صلاح يؤدي تدريباته منفردا في روسيا

مرتضى منصور: لن نشارك في بطولة العالم حال إقامتها بقطر أو إسرائيل

ننشر أسماء الفائزين في جوائز الدولة التقديرية لعام 2017

السيسي: المعاشات تتجاوز 300 مليار جنيه في عام 2023.. فيديو

مفاجأة.. كيم وترامب يتخذان قرارا تاريخيا جديدا

عائلة سمية الخشاب ترفض الإفصاح عن حالتها عقب نقلها للعناية المركزة

الرئيس: كل من لديه بطاقة تموينية يحصل على 3 جنيهات دعم خبز.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

فيديو

الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو
توفيق عكاشة: أقسمت بأنني سأعود ولو كنت على فراش الموت.. فيديو
توفيق عكاشة: من ينتقدني جاهل.. ورجعت للإعلام لهذا السبب.. فيديو
شاهد.. رد فعل غريب من امرأة اكتشفت خيانة زوجها في شفط دهون
تعرف على طريقة تشغيل التليفزيون الأرضى فى البيت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟