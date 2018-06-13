روبرتو كارلوس: منتخب مصر متوازن وطريقة كوبر معه مثالية.. فيديو

أشاد روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل الأسطوري وريال مدريد بأداء منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر قائلا: "رأيت فريقا قويا ومتوازن في الهجوم والدفاع".



وقال «كارلوس» فى تصريحاته لقناة «أون سبورت»: "عندما رأيت منتخب مصر فشاهدت فريقا قويا ومتوازن في الهجوم والدفاع، يجيد تنفيذ الهجمة المرتدة بتوازن شديد".



وبسؤاله عن رأيه في هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر خاصة أنه سبق والتقاه في المسابقات الأوروبية قال: "أي فريق يدربه كوبر يعتمد دائما على التمركز الجيد والهجمة المرتدة، كوبر كان كذلك دائما".



وعن أن الجمهور لا يحب تلك الطريقة دائما أجاب علق "مشكلة الجمهور هنا مع تلك الطريقة أنه يريد أن يهاجم فإن هاجم وخسر 1-0 فالمدرب يتحمل الخطأ وإن لم يهاجم وخسر أيضا سيتحمل الخطأ ما يفعله كوبر مع مصر طبيعي".



وتابع "كرة القدم الآن ليست عبارة عن عرض بل هي عبارة عن تنظيم جيد ومحاولة إحداث مشكلة في الخصم لتسجل ثم لتعود لتتمركز بشكل جيد وريال مدريد والبرازيل وألمانيا يفعلون ذلك، لكي تصبح بطلا يجب أن تكون مميزا في الدفاع".

