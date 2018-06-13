تدريبات تأهيلية فى الجيم لثنائي الأهلي باسم علي وأحمد علاء

خضعا باسم علي وأحمد علاء، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة في «الجيم»، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب التتش.



وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. كما حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الاطمئنان على حالتهما قبل أداء برنامجهما التأهيلي.



ويستعد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد، ومواجهة «تاون شيب» البوتسواني، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.