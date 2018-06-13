القبض على مدير مكتب تموين بالفيوم وبحوزته 1068 بطاقة تموين.. شاهد

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من ضبط رمضان ع. 48 -مدير مكتب تموين الريان وصلاح . ع س 48 - موظف بمكتب تموين الريان.



وذلك للاحتفاظ بعدد من بطاقات التموين الذكية المسلمة إليهما بطبيعة عملهما لاستخدامها لصرف نقاط التموين ( خبز - دقيق )،

تم ضبط المتهمان وبحوزتهما عدد 1068 بطاقة تموين ذكية وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة واقتسام حصيلة متحصلات صرف نقاط التموين.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتفعيل إجراءات المواجهة وخطط المنع وتكثيف التواجد الأمني الفعال لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن في إقرار الأمن خاصة في مجال ضبط القضايا التموينية.



تم تحرير محضر للمتهمين وأحيلا إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

