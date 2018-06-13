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برلمان

وكيل صناعة البرلمان يوضح استراتيجية لتطوير صناعة السيارات بمصر

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:51 ص
صناعة السيارات بمصر
صناعة السيارات بمصر
عبدالله خالد
قال النائب محمد زكريا وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تطوير صناعة السيارات والمركبات بمصر تحتاج إلى الكثير من المجهودات واستراتيجية منظمة، من أهمها تعميق الصناعة المحلية بشكل منظم وبمنظومة متكاملة، وزيادة إنتاج المكونات المحلية والصناعات المكملة للصناعات العملاقة، لتقليل استيراد قطع الغيار.

وأضاف "زكريا" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن حجم الصناعات التكاملية للسيارات حاليًا ليس كافيًا للتطوير لإنتاج سيارات محلية، ولكن لابد من عمل منظومة كبيرة لإنتاج مثل هذا النوع من الصناعات الضخمة، مشيرًا إلى أهمية صناعة سوق لتصديرها في أفريقيا وفي مصر وفي عديد من الدول الأخرى.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أنها هي ما تقوم بتنمية الاقتصاد وتقويته، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الدول حققت نهضة باهتمامها بهذا الملف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بمناقشة مشاريع القوانين مع بداية دور الانعقاد الجديد.

كانت قد أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع قانون تبني استراتيجية متكاملة لصناعة المركبات تستهدف تحفيز ضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات لتحقيق معدلات نمو تنافسية لهذا القطاع وخلق فرص عمالة جديدة ورفع مستوي تنافسية سوق المركبات من خلال تعميق هذه الصناعة الحيوية وزيادة نسب المكونات المحلية في عملية التصنيع.

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