ننشر استعدادات مديرية الصحة بالقاهرة لعيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الصحة بالقاهرة رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف خلال أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة أي أزمات أو حالات طارئة.





وقال الخطيب في تصريحات صحفية ،إنه سيتم توفير 191 سيارة إسعاف للعمل طوال فترة عيد الفطر المبارك، موزعة داخل أماكن مختلفة بنطاق محافظة القاهرة، على أن يكون من بينهم 60 سيارة فى مناطق ثابتة لتغطيتها، وباقى السيارات ستكون متحركة وافقًا للطوارئ.





وتابع مدير الصحة بالقاهرة إنه سيتم تشكيل غرفة للطب الوقائي و سيتضاعف عدد العاملين بها طوال فترة العيد، وسيتم تشكيل غرفتى طوارئ واحدة للإسعاف والأخرى للمستشفيات.



