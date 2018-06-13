ليالي أوجيني الحلقة 27 .. مفاجأة تقلب حياة انتصار

شهدت الحلقة 27 من مسلسل ليالي أوچيني، العديد من الأحداث، أبرزها القاء القبض على الطبيب فريد "ظافر العابدين" , بعد أن قامت الراقصة لولا "نادين" باتهامه بإجهاضها.
كما شهدت الحلقة تناول زوج كريمة "أمينة خليل" عن القضية التى رفعها على والدها بعد إصداره شيكات بدون رصيد له، إما نعمات "انتصار" فقد حصلت على الآلاف الجنيهات بعد فوزها بورقة "اليانصيب".
العمل تدور أحداثه فى فترة الأربعينيات، مأخوذ عن فورمات إسباني، سيناريو وحوار إنجى القاسم وسما عبد الخالق، وإخراج هانى خليفة، ومن بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وانتصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وكارمن بصيبص، وخالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب.