ليالي أوجيني الحلقة 27 .. مفاجأة تقلب حياة انتصار

شهدت الحلقة 27 من مسلسل ليالي أوچيني، العديد من الأحداث، أبرزها القاء القبض على الطبيب فريد "ظافر العابدين" , بعد أن قامت الراقصة لولا "نادين" باتهامه بإجهاضها.





كما شهدت الحلقة تناول زوج كريمة "أمينة خليل" عن القضية التى رفعها على والدها بعد إصداره شيكات بدون رصيد له، إما نعمات "انتصار" فقد حصلت على الآلاف الجنيهات بعد فوزها بورقة "اليانصيب".



