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محافظات

حملة مسائية لرفع الإشغالات بمدينة السلام

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:40 ص
حملة مسائية لرفع
حملة مسائية لرفع الإشغالات بمدينة السلام
عبد العزيز جمال
شنّ حي السلام أول برئاسة اللواء خالد محمد شحاتة، حملة مسائية موسعة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق.

وقال رئيس الحي، إن الحملة شملت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات والمقاهي المخالفة بشارع جمال عبد الناصر وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية مع رفع كافة الإشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور، واستمرار ازالة الأكشاك المخالفة وغير مرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بسرعة القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات من الطرق العامة ، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظا على أرواحهم، وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.

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