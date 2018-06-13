حملة مسائية لرفع الإشغالات بمدينة السلام

شنّ حي السلام أول برئاسة اللواء خالد محمد شحاتة، حملة مسائية موسعة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق.





وقال رئيس الحي، إن الحملة شملت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات والمقاهي المخالفة بشارع جمال عبد الناصر وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





من جانبه أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية مع رفع كافة الإشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور، واستمرار ازالة الأكشاك المخالفة وغير مرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



