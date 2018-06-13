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عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تفقد الدكتور صالح عبد الوهاب الفقى، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، الثلاثاء، لجان الإمتحانات واطمئن من الطلاب أن الأسئلة واضحة وجاءت مما تم شرحه بالمحاضرات وتتناسب مع الوقت المحدد للإجابة، وذلك فى اليوم الأخير لإمتحانات طلاب الفرقتين الثانية والرابعة للعام الجامعى2018/2017م.

وحث عميد الكلية، الطلاب على ضرورة الإشتراك فى جروبات الواتس آب الخاصة بكل فرقة لمزيد من التواصل بينه وبين الطلاب كما صرح بأنه سيتم اعلان النتيجة الخاصة بكل فرقة على الجروب الخاص بها، على وجه السرعة فور الإنتهاء من أعمال الكنترولات.

وشدد على ضرورة الإنتهاء من أعمال الكنترولات بأسرع وقت ممكن حتى تعلن النتيجة للطلاب فى أقرب فرصة ممكنة، مشيدا بأداء الجهاز الإدارى أثناء مرور على بعض الأقسام الإدارية .
عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب
عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب
عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب
عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب
عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب
عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب
عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب
عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب
عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب
عميد أصول المنوفية: إعلان النتائج على جروبات الواتس آب للطلاب

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