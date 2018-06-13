كابتن شطة يكشف الحارس الأفضل لمنتخب مصر فى المونديال.. فيديو

قال الكابتن عبدالمنعم مصطفى "شطة"، لاعب النادي الأهلي الأسبق، إن شريف إكرامي حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر يعتبر الحارس الأفضل لحماية مرمى المنتخب فى بطولة كأس العالم.



وأضاف شطة خلال حواره على قناة تن ببرنامج تن سبورت، أن الكابتن عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب لديه خبرات كثيرة لكن عامل السن له دور كبير ومهم وأيضا اللياقة، وأكد أن محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر يعتبر حارس مميز ولكن لا يتمتع بالخبرات الكثيرة.



وأوضح أن إكرامى يعتبر الأفضل ولكن ابتعد لفترات طويلة عن الملاعب، وأشار إلى أن الاختيار الأخير فى هذا القرار سيكون لمستر هيكتور كوبر والجهاز الفنى .

