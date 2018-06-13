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محافظات

حسام حسن: مستمر مع المصري رغم الصعوبات من أجل جماهير بورسعيد

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:36 ص
حسام حسن خلال المؤتمر
حسام حسن خلال المؤتمر
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أكد الكابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي أنه باق وجهازه في مهمته التدريبية للفريق الأول برغم كل مايعانيه ويواجه من صعوبات من أجل جماهير بورسعيد العاشقة لناديه.

وأضاف العميد خلال مؤتمر صحفي أنه لولا دعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للنادي ماليا لكان الحال مختلفا تماما ولتعثرت مسيرة الفريق.

وشدد حسام حسن أنه على المجلس الحالي أن يخلص النوايا ويتكاتفون من أجل مسيرة النادي فمنهم السيئ ومنهم الشخصيات المحبة لناديها.

وأوضح العميد أن الجهاز طلب من مجلس الإدارة 5 لاعبين منذ نهاية الموسم الماضي ولم يتم التعاقد مع أي لاعب منهم وانتقلوا لأندية أخرى مشيرا إلى أن من بينهم لاعبا حصل على الاستغناء من ناديه مقابل 500 ألف جنيه وفشل المجلس في توفير المبلغ فانتقل إلى الاتحاد السكندري مقابل مليون جنيه.

وقال العميد نواجه أزمة عدم تحديد إقامة معسكر إعداد داخلي وخارجي وهو أمر غاية في الخطورة في ظل رغبة بورسعيد الحصول على مركز في الدوري سواء البطل أو الوصيف.

وفجر العنيد مفاجأة أن اللاعبين لم يحصلوا علي مستحقاتهم (القسط الرابع الأخير) من الموسم الماضي هذا بالإضافة أن اللاعبين لم يحصلوا على مقدمات عقود الموسم الجديد.

وأكد حسام حسن أن طموحات الجماهير يجب أن تتناسب مع إمكانات الفريق والصعوبات التي واجهته خاصة بفترة الإعداد، والبطولات تحتاج لدعم الفريق باللاعبين الذين يطلبهم الجهاز الفني وإعطاء اللاعبين مستحقاتهم ومعسكرات على مستوى عال.

وشدد حسام حسن قائلا علاقتنا قوية بجماهير النادي المصري، ولن نترك المصري ونقفز من السفينة.

وكشف العميد عن تأخر المجلس تأخر التعاقد مع اللاعبين والشركة الراعية.

وأكد حسام حسن الجهاز الفني متمسك فنيا ببانسيه ومحمد حمدى والمجلس متحفظ على تجديد التعاقد مع بانسيه بدعوى أنه أخطأ في مجلس الإدارة، ومصاب وسيتحمل النادي راتبه خلال إصابته.
حسام حسن: مستمر مع المصري رغم الصعوبات من أجل جماهير بورسعيد
حسام حسن: مستمر مع المصري رغم الصعوبات من أجل جماهير بورسعيد
حسام حسن: مستمر مع المصري رغم الصعوبات من أجل جماهير بورسعيد

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