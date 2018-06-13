إيقاف الأبنية المخالفة ورفع الإشغالات بشوارع المرج

شنّت الأجهزة التنفيذية بحي المرج، برئاسة هانى محمد رضا رئيس الحى، حملة لرفع الإشغالات وإيقاف المباني المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.





وأوضح رئيس الحي، أن الحملة تضمنت رفع الإشغالات بشارع حسن الفقى (الشهيد) بالمرج الغربية وعدد من شوارع المرج الجديدة ، ووضعها بمخازن الحي.





كما تم إيقاف أعمال بناء وهدم سور مخالف بشارع التروللى امام المعهد الدينى ببركة الحاج وردم لبشة بشارع المسجد من شارع عبدالفتاح الحجار بالأندلس، وإيقاف أعمال مبانى مخالفة وفك الشدة الخشبية من العقار الكائن ناصية شارع سعيد الحداد.



