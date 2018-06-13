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محافظات

إيقاف الأبنية المخالفة ورفع الإشغالات بشوارع المرج

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:07 ص
إيقاف الأبنية المخالفة
إيقاف الأبنية المخالفة ورفع الإشغالات بشوارع المرج
عبد العزيز جمال
شنّت الأجهزة التنفيذية بحي المرج، برئاسة هانى محمد رضا رئيس الحى، حملة لرفع الإشغالات وإيقاف المباني المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.

وأوضح رئيس الحي، أن الحملة تضمنت رفع الإشغالات بشارع حسن الفقى (الشهيد) بالمرج الغربية وعدد من شوارع المرج الجديدة ، ووضعها بمخازن الحي. 

كما تم إيقاف أعمال بناء وهدم سور مخالف بشارع التروللى امام المعهد الدينى ببركة الحاج وردم لبشة بشارع المسجد من شارع عبدالفتاح الحجار بالأندلس، وإيقاف أعمال مبانى مخالفة وفك الشدة الخشبية من العقار الكائن ناصية شارع سعيد الحداد.

من جانبه شدد المهندس محافظ القاهرة على إعادة الانضباط لشوارع وميادين العاصمة والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظاَ على أرواحهم، ومراجعة تراخيص المقاهى والمحلات، وإغلاق المخالف وقطع المرافق عنها، مع فتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.

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