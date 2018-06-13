إحالة 65 من العاملين بالصحة ومسئولى مركز شباب بكفرالزيات للتحقيق

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم إحالة 65 من العاملين بالصحة للتحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفي وكذا مسئولى مركز شباب بسبب إغلاقه.



كان رئيس مدينة كفرالزيات تلقي تقريرا من قسم الرقابة والمتابعة مساء أمس يتضمن المرور المفاجئ على مستشفى كفرالزيات العام ورصد غياب وعدم تواجد 60 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن " 25 طبيبا و26 تمريضا و9 فنيين وإداريين".



كما شمل التقرير المرور على الوحدة الصحية بقرية كفرشماخ وتبين غياب وعدم تواجد 5 أطباء والمرور على مركز شباب قرية كفرشماخ واكتشف أعضاء فريق المتابعة إغلاق المركز وتوقفه عن تقديم الأنشطة فأصدر قراره المتقدم.

