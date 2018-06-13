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رياضة

قدم زيدان اليسري تساهم في علاج مرض نادر .. صور

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:11 ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
محمد رشاد
سجل زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية والمدير الفني السابق لريال مدريد ، بتسديدة مذهلة بقدمه اليسرى هدف الفوز للفريق الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002، وتم إحياء ذكرى الهدف عن طريق عمل فني من 100 قطعة متشابهة من الكريستال.

وكشف اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم عن "قدم زيدان من الكريستال"، وتضم المجموعة 100 تمثال لقدمه اليسرى وسيتم البيع مقابل 40 ألف يورو (47 ألف دولار) وتذهب الأموال لجمعية خيرية.

وشعر زيدان، الذي استقال من تدريب ريال مدريد الشهر الماضي عقب فوزه بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، بالاندهاش بسبب التقدير الكبير لقدمه التي أحرز بها هدف الانتصار على باير ليفركوزن بتسديدة رائعة منذ 16 عاما.

وقال زيدان خلال حفل في باريس أمس الثلاثاء "قدمي لا تساوي شيئا، من وجهة نظري لا تستحق بأي شكل".

ويحمل كل تمثال لقدم زيدان رقما من 1 إلى 100، ويستطيع المشتري أن يختار الرقم الذي يريده لكن رقم 98، الذي يمثل عام فوز زيدان بكأس العالم مع فرنسا، تم بيعه بالفعل.

وستذهب الأموال إلى جمعية أوروبية تدعم أبحاث علاج مرض نادر وتقدم الدعم للأسر، ويعتبر زيدان من رعاة هذه الجمعية الخيرية.
قدم زيدان اليسري تساهم في علاج مرض نادر .. صور
قدم زيدان اليسري تساهم في علاج مرض نادر .. صور
قدم زيدان اليسري تساهم في علاج مرض نادر .. صور
قدم زيدان اليسري تساهم في علاج مرض نادر .. صور

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