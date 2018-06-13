شاهد.. توقعات المعلق الروسي سيرجي اخلوف لمنتخب بلاده في المونديال

قال المعلق الرياضي الروسي سيرجي اخلوف، إن وضع الكرة الروسية ليست فى حالتها الجيدة ومستوى منتخب بلاده يشبه هذه الحالة التى تعانى منها الفرق الروسية موضحا أن منتخب روسيا ليس بالجيد خلال الفترة الحالية.



وأشار إلى أن انهيار الاتحاد السوفيتي أثر بالسلب على الكرة فى روسيا، فمدارس الكرة فى روسيا انهارت لمدة 10 سنوات، وانعكس ذلك على مستوى المنتخب الذى لم يحصل على بطولات منذ فترة.



وأضاف سيرجي اخلوف خلال حواره ببرنامج رأى عام المذاع على قناة تن تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه يتمنى أن يحدث الأفضل لمنتخب بلاده ويصل لأفضل مستوى في البطولة.

