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فن

الحلقة 27 من أمر واقع.. كريم فهمي مهدد بالاغتيال بعد إنقاذ ابنته

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 08:02 ص
صدى البلد
أحمد البهى
شهدت الحلقة 26 من مسلسل "أمر واقع" العديد من الأحداث، حيث استطاع حمزة "كريم فهمى" الوصول إلى مكان اختطاف نجلته، وتبين ان زياد "محمد سليمان" هو من قام بخطف الطفلة , حتى ينتقم للشقيقته التى كانت تربطها علاقة غرامية بـ"حمزة " وانتحرت بسبه . 

فيما قامت جومانا "دينا فؤاد "بتقديم استقالتها على الهواء مباشرًا, فيما قامت الجماعة الارهابية بتحميل خبر عبر احدى المواقع الإلكترونية تمهد فيه باغتيال الضابط "حمزة ".

العمل تدور أحداثه فى إطار بوليسى ويرصد العمليات الإرهابية التى يقوم بها بعض الخارجين على القانون، من خلال عدد من ضباط العمليات الخاصة الذين يسعون لوقف عدد من العمليات الإرهابية فى مصر، كما يبرز المسلسل التضحيات التي يقوم بها هؤلاء الضباط تجاه المتربصين بأمن البلاد.

المسلسل بطولة كريم فهمى وريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج مجدى السميرى.

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