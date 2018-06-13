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أخبار البلد

الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:17 ص
الرئيس السيسي يحمل
الرئيس السيسي يحمل كأس العالم
محمد الاسكندرانى
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع "فيديو" لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى يطالب فيها المنتخب المصرى بأن يؤدى خلال مباريات كأس العالم المنعقدة فى روسيا بشكل عظيم يستحقه المصريون وشهداء الوطن.

وأشار الرئيس السيسى خلال كلمته المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى تصور الكثير أنه فى ظل الظروف التى مرت بها "البلد" أن مصر لن تقوم مرة أخرى، إلا أنها قامت بصبر وقوة وجلد شعبها.

وقال الرئيس "الدنيا كلها بتتفرج علينا ولسة بتتفرج"، مؤكدا أننا دولة سلام وبناء وشرف وكرامة وحرية وصدق، واصفا أن كل القيم وجدت لتبقى ومن يؤمن بها ويمارسها له الخلود ومن يضمن الخلود رب الخلود.

وتابع الرئيس أن المنتخب المصري سيشارك بكأس العالم بأداء يشرف مصر كالعادة، وحول النتيجة المتوقعة أكد أن دعاء المصريين وحبهم وإخلاصهم "هييجى" فى إشارة منه لكأس العالم .

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