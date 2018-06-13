منظمة السلام والإغاثة الدولية تمنح ماجدة محمود لقب سفيرة سلام

قررت منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية ومقرها السويد والتي تعني بتعزيز حقوقو الإنسان على مستوى العالم وتقديم الإغاثة تكريم الكاتبة الصحفية ماجدة محمود مشرفة المرأة ببوابة "الهلال اليوم" مقررة المجلس القومى للمرأة بالجيزة بمنحها لقب سفير سلام تقديرا لدورها في نشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام عبر العالم العربي.



يذكر أن المنظمة كرمت عددا من الشخصيات عبر العالم ومنحهم لقب سفير سلام وشهادة دولية بذلك مدتها عام وتجدد وفق نشاط السفير وذلك في إطار تعميق مشاركة المرأة في ترسيخ ونشر ثقافة التسامح والمحبة.



