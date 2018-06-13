جهاز عرائس وشهادات أمان في مبادرة جبر الخواطر بالجيزة.. صور

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالجيزة، أمس احتفالية بالعرائس من اليتيمات وبنات السيدات المعيلات، حيث قامت ماجدة محمود مقررة الفرع وعدد من العضوات بتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على العرائس كما تم تسليم عدد من شهادات أمان، وفى إطار مبادرة " جبر الخواطر " التى أطلقها فرع المجلس بالجيزة وبالتعاون مع مؤسسة حياة تحت رعاية دكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس.



يذكر أن قومى المرأة بالجيزة قام بعمل ٣٢٤٢ شهادة أمان بالمجان للسيدات المعيلات وغير القادرات من خلال البرتوكول المبرم بين دكتورة مايا مرسى ووزارة الأوقاف " إدارة البر " والرقابة الإدارية .



و" جبر الخواطر " مبادرة قومى المرأة بالجيزة لمساندة السيدات بالمحافظات وأسرهن .

