طرق لعلاج تقرحات الفم

سبب صادم لإصابتك بتقرحات الفم

إليك أغرب طرق علاج تقرحات الفم أبرزها صودا الخبز





قرح الفم من الأعراض المزعجة التى يعانى منها الكثيرون والتى تسبب لهم الكثير من الألم إليك أبرز أسباب الإصابة بها وعلاجات طبيعية تقلل من أعراضها مُزعجة.





لهذا السبب تصابين بقرح الفم





أكد الدكتور جمال عبد الفتاح استشارى طب الفم والأسنان أن تسوس الأسنان يعد من أهم أسباب ظهور التقرح خصوصاً في حال عدم علاجه يؤدي الى وجود حفر وترسبات كلسية تؤدي الى ظهور القرح بجانب الإفراط في تناول المأكولات شديدة البرودة أو السخونة والأطعمة الحارة أو الحلوة بشكل زائد.





أحيانًا يظهر التقرح نتيجة عض اللسان أو الخد من الداخل عفوياً أو بسبب الإصابة الفيروسية، وفي هذه الحال يكون معدياً، ويتتقل عبر لمس الجلد المصاب، أو بعد إستخدام أدوات المريض، كفرشاة الأسنان، أو إستخدام نفس كوب الماء .





تعد لبعض الأطعمة دور فى ظهورها مثل المكسرات والفول السوداني والتغييرات الهرمونية مع تقلبات الدورة الشهرية وانقطاع الطمث من الفترات التي تظهر خلالها تقرحات الفم لدى النساء إضافة إلى بعض أنواع العلاجات والأدوية مثل العقاقير المضادة للالتهابات والمضادات الحيوية وبعض الأدوية المضادة للتخثر.





حيل بسيطة لمكافحة التقرحات





أما عن كيفية مكافحة تلك التقرحات وفقا لموقع هيلث كير الأمريكى فيمكن من خلال مراقبة قائمة طعامك وتنظيف أسنانكِ بفرشاة ناعمة لكي تتجنبي مهاجمة الغشاء المخاطي للفم مع ضرورة تجنب وجود أى كسور بالأسنان فهي تعمل على تهيج داخل الفم وتعزز ظهور التقرحات.





علاج سريع للتقرحات





يمكن علاج القرح وفقا لموقع هيلث كير الأمريكى من خلال إستخدام الكريمات والمرطبات الموضعية والمسكنات لتخفيف عوارض الألم والشعور بالحرقة، مع ضرورة الحرص على نظافة الفم وتعقيمه من خلال إستخدام غسول الفم إليك أهم العلاجات ..





-المياه المالحة: الملح هو مطهر فعّال جدًا، سوف يساعدكم على إزالة الألم. إمزجوا ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء ومن ثمّ قوموا بـ"الغرغرة" وركزوا على المنطقة التي تحتوي على التقرحات. كرروا هذه العملية مرات عدة في اليوم.





-مكعبات الثلج: ما عليكم سوى تطبيق عدد قليل من مكعبات الثلج مباشرة على التقرحات وتركها عليها حتى تذوب. هذه الخطوة ستساعدكم على تخفيف الألم والالتهاب.



