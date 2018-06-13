شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

حرص عدد كبير من نجوم الفن والسياسة ومشاهير المجتمع والإعلام علي مشاركة المخرج خالد يوسف الاحتفال بعرض فيلمه الجديد "كارما" وذلك مجمع سينما أمريكانا بلازا.



كان في مقدمة الحضور عمرو موسى وعدد من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين منهم خالد صلاح وحرمه الإعلامية شريهان أبو الحسن ومجدي الجلاد وإبراهيم عيسي وفريدة الشوباشي.



ومن نجوم الفن غادة عبد الرازق وزينة وسمير صبري ولبلبة وإيهاب فهمي وجابي خوري وخالد الصاوي وحرمه ومحمد رحيم وحرمه وماجد المصري وعمرو سعد .. وغيرهم من مشاهير المجتمع وأعضاء البرلمان.