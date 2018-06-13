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عبدالحفيظ غوقة: الجيش الليبي الوحيد القادر على إنهاء الفوضى بالبلاد.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:25 ص
عبد الحفيظ غوقة نائب
عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق
توك شو
قال عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، إن مدينة درنة الليبية يوجد بها آخر المعاقل الإرهابية المتطرفة والتى تتهاوي أمام ضربات الجيش الليبي الوطنى، التى استطاع أن يحرر العديد من المواقع الليبية الهامة التى كانت تحت سيطرة هذه الجماعات المتطرفة، عدة أعوام وعادت هذه الأحياء وفى مقدمتها ميناء درنة البحري، مسجد الصحابة الذي كان مسرحًا للجرائم الذي ارتكبها هذا التنظيم الارهابي ولم يتبق إلا القليل وينتهي مأساة مدينة درنة من قبضة الارهابيين وتعود بالتالى إلى الدولة وإلى مؤسسات الدولة مجددًا.

وأضاف غوقة في تصريحات تليفزيونية، أن من يستطيع الخروج من مدينة درنة من الارهابيين سوف يلتقي بباقي الارهابيين الذين هربوا الى الصحراء فى مدينة سرت الليبية، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي أحكم سيطرته على المدينة بأكملها وجميع المدن الليبية وسوف يقوم بملاحقة هذة الارهابيين والقضاء عليهم جميعًا.

وأوضح، أن الجيش الليبي حقق انتصارات هائلة جدًا ليس فقط فى شرق البلاد ولكن فى غربها ايضًا وفى الوسط الليبي فى منطقة الهلال والتى كانت مسرح للعمليات بين جيش الدولة والجماعات التى كانت تنازع الدولة الليبية والتى كانت تريد أن تسيطر عليها، مؤكدًا أن الجيش الليبي هو الوحيد القادر على إنهاء الفوضى بالبلاد.

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