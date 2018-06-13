الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 210 درجات بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد عن الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة من الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.



وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن الحد الأدنى للقبول بلغ ٢١٠ درجات من مجموع الشهادة الإعدادية، مشيرا إلي أنه سيتم فتح باب التقدم الأحد الأول من يوليو القادم وحتي الثلاثاء 31 من نفس الشهر.



يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بشأن تحديد الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي القادم ٢٠١٨ _٢٠١٩ وبالمفاضلة بين عامل السن والمجموع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الطلاب.