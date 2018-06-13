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اقتصاد

مناقصة لتحليل خطة المواد العازلة.. يوليو المقبل

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلن مركز تحديث الصناعة عن طرح المناقصة العامة رقم 18971 لسنة 2018، داعية المشاركة بها تنفيذًا لخدمة "دراسة تحليل سلسلة القيمة لصناعة المواد العازلة"، والتي يبدأ التقديم لها 15 يوليو المقبل.

وأوضح المركز عددًا من المعلومات حول شروط التقديم وتفاصيل وإجراءات التقديم، حيث يتم تقديم العطاءات إلى المقر الرئيسي لمركز تحديث الصناعة، على أن يكون هذا العطاء سارياً لمدة 90 يوماً من الموعد النهائي للتقديم.

ويقيم المركز جلسة للرد على الاستفسارات يوم 4 يوليو، حيث يتلقى طلبات توضيح أو استفسار حول المناقصة، حتى اليوم الذي يسبقه، كما تنعقد الجلسة الافتتاحية للمناقصة بالمقر الرئيسي لمركز تحديث الصناعة، وتكون المشاركة بها مفتوحة، بالمساواة، لجميع الهيئات والشركات ذات الصفة القانونية، وتبلغ قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة  10000 جنيه مصرى.

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