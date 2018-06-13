مناقصة لتحليل خطة المواد العازلة.. يوليو المقبل

أعلن مركز تحديث الصناعة عن طرح المناقصة العامة رقم 18971 لسنة 2018، داعية المشاركة بها تنفيذًا لخدمة "دراسة تحليل سلسلة القيمة لصناعة المواد العازلة"، والتي يبدأ التقديم لها 15 يوليو المقبل.





وأوضح المركز عددًا من المعلومات حول شروط التقديم وتفاصيل وإجراءات التقديم، حيث يتم تقديم العطاءات إلى المقر الرئيسي لمركز تحديث الصناعة، على أن يكون هذا العطاء سارياً لمدة 90 يوماً من الموعد النهائي للتقديم.



