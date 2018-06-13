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رمضانيات

علي جمعة: ليلة القدر مجهولة وعلمها عند الله.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:46 ص
محمد شحتة
أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن ليلة القدر من الأمور المجهولة التى لا يعلمها إلا المولى سبحانه وتعالى.

وقال "جمعة" فى معرض إجابته عن سؤال يقول: "هل ليلة القدر ثابتة فى كل عام أم متغيرة؟ وفى فيديو له، أنها متحركة كما فى جدول الإمام الغزالي، موضحًا أن العاملين بمراصد الأهلة يقولون إنها ثابتة، وسيدنا جابر بن عبدالله كان يقسم أنها ليلة السابع والعشرين، وبعضهم يقولون إن سورة القدر 30 كلمة، ولفظ "هي" رقمها 27 من بين هذه الكلمات وبالتالى يقولون إنه ليلة السابع والعشرين.

وأشار "جمعة" إلى أن ليلة القدر علمها عند الله وستظل مجهولة يسعى المسلمون حولها ويتحرونها فى كل رمضان.

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