ترامب لممثل إيطالي شهير: أنت شخص ضعيف الذكاء

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الممثل الإيطالي الشهير، روبرت دي نيرو بعد سلسلة الشتائم التي أطلقها الأخير ضده.





وكتب "ترامب"، ردًا على ألفاظ نابية أطلقها دي نيرو ضده خلال حفل توزيع جوائز توني، قائلاً: "روبرت دي نيرو شخص ذو ذكاء ضعيف، وقد تلقى العديد من الضربات في رأسه بواسطة ملاكمين حقيقيين في الأفلام. لقد شاهدته الليلة الماضية، وأعتقد حقًا أنه شخص يضربه السُكر".



