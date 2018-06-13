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أخبار العالم

ترامب لممثل إيطالي شهير: أنت شخص ضعيف الذكاء

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:17 ص
صدى البلد
حسن محرم
هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الممثل الإيطالي الشهير، روبرت دي نيرو بعد سلسلة الشتائم التي أطلقها الأخير ضده.

وكتب "ترامب"، ردًا على ألفاظ نابية أطلقها دي نيرو ضده خلال حفل توزيع جوائز توني، قائلاً: "روبرت دي نيرو شخص ذو ذكاء ضعيف، وقد تلقى العديد من الضربات في رأسه بواسطة ملاكمين حقيقيين في الأفلام. لقد شاهدته الليلة الماضية، وأعتقد حقًا أنه شخص يضربه السُكر".

وكان دي نيرو قد وجه لفظا نابيا للرئيس الأمريكي، مضيفًا وسط تصفيق حاد من مخرجين وممثلين ومنتجين: "فليسقط ترامب"، قبل أن يكرّر لفظاً نابياً.
ترامب لممثل إيطالي شهير: أنت شخص ضعيف الذكاء

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