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أخبار العالم

شاهد.. حكاية سقوط حواجب رئيس الوزراء الوسيم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:31 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
حسام رضوان
انصب تركيز وسائل الإعلام العالمية على القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونج أون، لكنها أيضًا لاحظت التغير الذي طرأ على حاجبي رئيس وزراء كندا الوسيم، "جاستن ترودو".

نشرت قناة "العربية" السعودية، أمس الثلاثاء، تقريرًا عمّا حدث لحاجبي "ترودو"، اللذان انزلقا من مكانهما أثناء مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتكشف عن استخدامه لحواجب صناعية.

وأشارت العربية إلى أن ملامح وجه ترودو تغيرت تمامًا، وهو ما يظهر بوضوح خلال مقطع الفيديو.

كما لفتت إلى أن الأمر أثار سخرية وتساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنه تحول إلى شخص آخر تمامًا، إلا أن بعض محبيه ظلوا يُدافعون عن حاجبي ترودو وأنكروا سقوطهما.

والجدير بالذكر ان العديد من التقارير أوضحت أن رئيس الوزراء الكندي يهتم بظهوره بشكل دقيق، كما أنه اعتمد على وسامته كثيرًا أثناء حملته الانتخابية، كما كشفت أيضاً أن الصور العفوية التي تلتقط لترودو في الحقيقة متفق عليها، وتستخدم كـ"بروباجندا" للترويج لرئيس الوزراء الكندي.


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