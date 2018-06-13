علامات ليلة القدر.. تعرف عليها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ليلة القدر لا تكون إلا في ليلة وترية من العشر الأواخر من رمضان، وعلاماتها لا تظهر إلا في صباح اليوم التالي لها.





وأضاف "جمعة" في فيديو مسجل على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن أول علامات ليلة القدر في اليوم التالي تجد الشمس مطفئة أي ليست متوهجة كعادتها، ويعم الليل سكونًا تامًا بأن يخلو من نباح الكلاب، بالإضافة إلى حالة الجو فتجد الجو في ليلة القدر لطيف والحرارة منخفضة نسبيًا عن باقي الأيام.



