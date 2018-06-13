محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، فعاليات مسابقة تصفيات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم، على مستوى الإدارات الفرعية والأحياء الشعبية على، مدار شهر رمضان المبارك، التي أقيمت بالصالة المغطاة بإستاد كفر الشيخ الرياضي، بمشاركة 12 إدارة فرعية و32 فريقًا من الأحياء الشعبية، على مستوى مدينة كفر الشيخ.





وأقيمت المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب مدينة الرياض ومركز شباب الحنفي بالبرلس على مستوى الإدارات الفرعية، وبين فريقي ميت علوان والعزبة الجديدة على مستوى الأ حياء الشعبية بمدينة كفر الشيخ.