ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:23 ص
صدى البلد
محمود زيدان
شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، فعاليات مسابقة تصفيات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم، على مستوى الإدارات الفرعية والأحياء الشعبية على، مدار شهر رمضان المبارك، التي أقيمت بالصالة المغطاة بإستاد كفر الشيخ الرياضي، بمشاركة 12 إدارة فرعية و32 فريقًا من الأحياء الشعبية، على مستوى مدينة كفر الشيخ.

وأقيمت المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب مدينة الرياض ومركز شباب الحنفي بالبرلس على مستوى الإدارات الفرعية، وبين فريقي ميت علوان والعزبة الجديدة على مستوى الأحياء الشعبية بمدينة كفر الشيخ.

وأسفرت المباراة عن فوز فريق مركز شباب الرياض على فريق الحنفي بثنائية نظيفة على مستوى الإدارات الفرعية، وفوز فريق ميت علوان على فريق العزبة الجديدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى 1/1 على مستوى أحياء مدينة كفر الشيخ.

وفى نهاية المباراة كرّم محافظ كفر الشيخ، الفرق الفائزة ، بالإضافة إلى توزيع الميداليات والجوائز الرياضية وشهادات التقدير للاعبين بالفريقين.
محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور

ترشيحاتنا

تناولي مزيج الليمون وخل التفاح ولاحظي ماذا سيحدث

كابتن شطة يكشف الحارس الأفضل لمنتخب مصر فى المونديال.. فيديو

شاهد.. تحفة فنية معمارية تحتضن مباراة مصر والأوروجواي بالمونديال

محمد صلاح ضاحكا: سنفوز بـ كأس العالم

الحضري: محمد صلاح لا شيء بدون لاعبي الفراعنة.. فيديو

كنترولات الثانوية العامة تبدأ اليوم تصحيح عينة امتحان الإنجليزية

تعرف على طريقة تشغيل التليفزيون الأرضى فى البيت.. فيديو

أحمد موسى لـ توفيق عكاشة: وقف مع البلد ولم يتعاون مع الإخوان.. فيديو

شاهد.. حكاية سقوط حواجب رئيس الوزراء الوسيم

عكاشة: الدعم أثر بالسلب على التعليم والصحة.. فيديو

رمضان صبحي يشكر ستوك سيتي بعد رحيله

محمد عواد يكشف موقفه من الانضمام للأهلي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

فيديو

عبدالحفيظ غوقة: الجيش الليبي الوحيد القادر على إنهاء الفوضى بالبلاد.. فيديو
خبير يوضح أهم مكاسب قمة سنغافورة.. فيديو
الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو
توفيق عكاشة: أقسمت بأنني سأعود ولو كنت على فراش الموت.. فيديو
توفيق عكاشة: من ينتقدني جاهل.. ورجعت للإعلام لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟