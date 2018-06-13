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رمضانيات

فتوى الأزهر: الجماع من مفسدات الصوم التي توجب القضاء والكفارة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:59 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما هي مفسدات الصوم التى توجب القضاء والكفارة؟

وأجاب الشيخ محمود صابر، عضو المركز، أن العلماء أجمعوا على أن الصوم يفسد ويقضى مكانه يوما ويخرج عنه كفارة، إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم ففهى هذه الحالة يفسد صومهما ويجب عليهما القضاء بعد رمضان وتجب الكفارة بسبب الجماع وهى صيام ستين يوما لا يفطر الرجل بينهما فإن لم يستطع الصيام يأتى الإطعام وهو إطعام ستين مسكينا.

وأشار إلى أن الجماع يشترط فيه أن يكون الزوج عامدا مختارا غير مكره، فإن الإكراه مرفوع الإثم ومرفوع أثره لأن النبي قال "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

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