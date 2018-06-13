فتوى الأزهر: الجماع من مفسدات الصوم التي توجب القضاء والكفارة

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما هي مفسدات الصوم التى توجب القضاء والكفارة؟





وأجاب الشيخ محمود صابر، عضو المركز، أن العلماء أجمعوا على أن الصوم يفسد ويقضى مكانه يوما ويخرج عنه كفارة، إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم ففهى هذه الحالة يفسد صومهما ويجب عليهما القضاء بعد رمضان وتجب الكفارة بسبب الجماع وهى صيام ستين يوما لا يفطر الرجل بينهما فإن لم يستطع الصيام يأتى الإطعام وهو إطعام ستين مسكينا.



