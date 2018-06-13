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رمضانيات

أستاذ تفسير: صحابة النبي كانوا يتنافسون في فعل الخيرات.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:56 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يتنافسون فى فعل الخيرات فيما بينهم.

وأضافت عزب، فى لقائها اليومي على موقع "صدى البلد"، أن النبي لما هاجر من مكة إلى المدينة كان الصحابة يتنافسون فيما بينهم لمساعدة إخوتهم من المهاجرين وتقديم يد العون لهم للفوز برضا الله تعالى الذى قال (سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ).

وأشارت إلى أن الجنة أعدت للمتسابقين فى فعل الخيرات، منوهة أننا ونحن فى الشهر الكريم وما تبقى منه نستطيع المنافسة فى عمل الخير ونفوز برضا الله ومغفرته.

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