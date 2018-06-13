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أخبار العالم

المترجمون يضعون البرلمان الأوروبي في ورطة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:41 ص
صدى البلد
حسن محرم
تسبب غياب المترجمين خلال مؤتمر للجمعية العامة للبرلمان الأوروبى في أزمة كبيرة وصعوبة تواصل بين أعضاء البرلمان الذين يتحدثون بـأكثر من 24 لغة مختلفة، مما وضع البرلمان فى ورطة حقيقية.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن 500 مترجم لم يشاركوا، أمس الثلاثاء في اجتماع الجمعية العامة للبرلمان، ولم يتم ترجمة المداولات، موضحة أن المترجمون كان يفترض أن يترجموا أعمال البرلمان إلى اللغات الرسمية التي تضم 24 لغة.

ويأتي هذا في الوقت الذي نفذ المترجمون إضرابا لتحسين ظروف عملهم والاعتراض على التعديلات الأخيرة التي زادت من ساعات عملهم دون أخذ رأيهم.

غير أن بعض النواب أيدوا هذا الإضراب عن العمل، وقالت ماريسا ماتياس، وهي نائبة من البرتغال أنه في البرلمان الذي هو يبث الديمقراطية، لا يتم احترام الحقوق الديمقراطية، مضيفة أن بعض المترجمين أجبروا على العمل، وما جرى أمر مؤسف بالفعل.

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