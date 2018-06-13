ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاعبو المنتخب البرازيلي يحتفلون بزميلهم برشق البيض

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:18 ص
محمد شحتة
احتفل لاعبو المنتخب البرازيلي لكرة القدم بعيد ميلاد زميليهما فيليب كوتينيو وفاغنر على طريقتهم الخاصة، حيث قاموا برشق الثنائي بالبيض والدقيق.

وفاجأت مجموعة من لاعبي منتخب "السامبا"، بينهم نيمار ومارسيلو، وويليان، زميلهم كوتينيو بعد نهاية حصة تدريبية أجراها المنتخب البرازيلي في مدينة سوتشي، برشقه بالبيض، والدقيق، والماء، قبل أن يتوجهوا صوب فاغنر ليقذفوه بالبيض.

واعتادت الجماهير البرازيلية على أجواء من المرح والترفيه في تدريبات "السيليساو"، وهو ما ظهر في الاحتفالية بعيد ميلاد كوتينيو، وفاغنر.

يذكر أن المنتخب البرازيلي اختار مدينة سوتشي كمقر له خلال مشاركته في مونديال روسيا.

ويستهل منتخب "السامبا" مشواره في المونديال الروسي، بمواجهة نظيره السويسري في الـ17 من الشهر الجاري في إطار منافسات المجموعة الخامسة.  

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 


ترشيحاتنا

حسام حسن يستقر على الرحيل من تدريب المصري البورسعيدي

تناولي مزيج الليمون وخل التفاح ولاحظي ماذا سيحدث

بث مباشر.. حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي

عكاشة: السيسي تسلم البنية الأساسية متهالكة بعد أن حرقها الإخوان.. فيديو

محمد عواد يكشف موقفه من الانضمام للأهلي.. فيديو

الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو

علي جمعة: ليلة القدر مجهولة وعلمها عند الله.. فيديو

السيسي: لا أحد يعبث بسلامة المصريين ومهمة الحكومة صعبة.. فيديو

كابتن شطة يكشف الحارس الأفضل لمنتخب مصر فى المونديال.. فيديو

الاتحاد الإسباني يصدم ريال مدريد بعد التعاقد مع جولين لوبيتيجي

مرتضى منصور: لن نشارك في بطولة العالم حال إقامتها بقطر أو إسرائيل

فيديو.. محمد صلاح يؤدي تدريباته منفردا في روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

فيديو

عبدالحفيظ غوقة: الجيش الليبي الوحيد القادر على إنهاء الفوضى بالبلاد.. فيديو
خبير يوضح أهم مكاسب قمة سنغافورة.. فيديو
الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو
توفيق عكاشة: أقسمت بأنني سأعود ولو كنت على فراش الموت.. فيديو
توفيق عكاشة: من ينتقدني جاهل.. ورجعت للإعلام لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟