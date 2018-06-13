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تليفزيون العربية: ألوية الجيش اليمني تبدأ عملية اقتحام الحديدة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:55 ص
صدى البلد
رويترز
فى نبأ عاجل أعلن تليفزيون العربية أن ألوية الجيش اليمنى تبدأ عملية اقتحام الحديدة، تحت غطاء للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكان التحالف قد أعلن أمس أنه يستعد لأكبر عملية هجوم على الحوثى وهو الهجوم الأعنف منذ بداية الحرب الدائرة فى اليمن.

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