التحالف العربي يشن ضربات مكثفة على محافظة الحديدة





شنت طائرات التحالف العربي وبوارج تابعة له قصفا مكثفا على محافظة الحديدة، غرب اليمن.





وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر محلية أن طيران التحالف شن فجر اليوم الأربعاء، 8 غارات على منطقتي النخيلة وقصبة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، استهدفت بعضها حواجز اسمنتية مفخخة، وضعها الحوثيون ككمائن.





وأضاف "أن الغارات الجوية تزامنت مع قصف شنته بوارج التحالف على مناطق شمال الدريهمي"، موضحا أن بوارج وسفن حربية للتحالف اقتربت من سواحل مديرية الدريهمي وسط تحليق مكثف لمروحيات التحالف.



