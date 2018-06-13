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أخبار العالم

التحالف العربي يشن ضربات مكثفة على محافظة الحديدة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:21 ص
صدى البلد
حسن محرم

شنت طائرات التحالف العربي وبوارج تابعة له قصفا مكثفا على محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر محلية أن طيران التحالف شن فجر اليوم الأربعاء، 8 غارات على منطقتي النخيلة وقصبة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، استهدفت بعضها حواجز اسمنتية مفخخة، وضعها الحوثيون ككمائن.

وأضاف "أن الغارات الجوية تزامنت مع قصف شنته بوارج التحالف على مناطق شمال الدريهمي"، موضحا أن بوارج وسفن حربية للتحالف اقتربت من سواحل مديرية الدريهمي وسط تحليق مكثف لمروحيات التحالف.

وتشهد مدينة الحديدة معارك شرسة بين التحالف العربي والمقاومة الشعبية من جهة وبين الحوثيين من جهة أخرى.

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