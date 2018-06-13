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أخبار العالم

السعودية تعلن تدمير صاروخ حوثي استهدف جازان

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:22 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء، أنها اعترضت ودمرت تدمير صاروخا لميليشيات الحوثي استهدف جازان.

ونجحت الدفاعات السعودية أيضا، الأحد الماضي، في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب مدينة جازان.

كما رصدت الدفاعات الجوية السعودية 9 يونيو صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه نجران، وفشل الأول بالوصول لهدفه وسقط في الأراضي اليمنية، بينما سقط الآخر في منطقة صحراوية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات سابقة استمرار تورط النظام الإيراني في دعم دعم المليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وقال إن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

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